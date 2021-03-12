Полицейские и предприниматели говорили о профилактике преступлений

Правоохранительные органы

21:59 12 Марта 2021

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Несмотря на стабильную обстановку, факты совершения хищения, разбойных нападений и грабежей всё же имеют место быть. Из последних, с начала года зарегистрировано два. Злоумышленники совершили нападение на одну из городских АЗС и ломбард. Общая сумма ущерба — почти 600 тысяч тенге. Оба случая полицейские раскрыли по «горячим» следам. Во многом благодаря камерам видеонаблюдения. Их эффективность подтверждают и сами предприниматели.

Несибели Алимкулова, директор ломбарда:

— В нашем ломбарде,  таких краж не было, но, в целях нашей же безопасности у нас, конечно, есть все необходимое: камеры видеонаблюдения, тревожная кнопка вызова, брелоки, личная охрана, кассиры полностью закрыты.

Такие меры предосторожности должны соблюдать все, говорят полицейские. Только так можно снизить уровень преступности. В прошлом году благодаря камерам наружного видеонаблюдения стражи порядка раскрыли порядка 900 преступлений, почти 100 – в текущем. «Процветает» сегодня мошенничество в интернете. Вопрос актуальный. В 2020-м зарегистрировано 500 фактов обмана в сети.

Айдын Байматов, начальник управления местной полицейской службы ДП СКО:

— С января 2021 — 140. При этом в текущем году 23 факта были совершенны путем оформления кредитов и онлайн займов потерпевших без их ведома. Пользуясь случаем, рекомендуем руководителям микрокредитных организаций усилить требования в получении займа и проработать требования в отношении согласия заёмщика по видеозвонку и месседжера, а также идентификации личности.

В случае возникновения каких- либо сомнений со стороны кредитного менеджера необходимо категорически отказать клиенту в получении онлайн- займа.

Анжелика Сычёва

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