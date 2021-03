Об оперативной обстановке на дорогах рассказали спасатели

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сильный ветер, метели, бураны. Зима в этом году выдалась морозной и снежной. На улице почти середина марта, но о теплых весенних деньках остается только мечтать. Североказахстанцы её точно запомнят надолго. Переменчивость погоды приносит немало хлопот и пешеходам, и автолюбителям, и экстренным службам.

Рустем Жумагалиев, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— Всего было задействовано на патрулировании и расчистке, а также спасательных операциях 249 человек и 204 единицы техники. Активно принимали участие дорожные службы, местные органы полицейской службы, а также наши сотрудники МЧС.

В Есильском и Тайыншинском районах работали пункты обогрева. За прошедшие сутки туда доставили 14 человек, среди которых — 1 ребенок. Всего из снежного плена спасли 110 североказахстанцев, эвакуировали почти 40 единиц техники.

Рустем Жумагалиев, начальник управления кризисных ситуаций ДЧС СКО:

— Тяжелобольной из Новоишимского был доставлен в Сергеевское ЦРБ с помощью проходимой техники вездехода «ТРЕКОЛ». А также М. Жумабаева с. Молодогвардейского было оказано тоже службе «103» при транспортировке больных с обморожением нижних конечностей.

ЧС-ники призывают жителей не игнорировать информацию о штормовом предупреждении в виде смс, быть осторожными и по возможности не выезжать за город. О том, чего ожидать от погоды в ближайшие дни, рассказали синоптики.

Роман Гиричев, инженер филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— С районов Москвы на территорию СКО смещается антициклон, который принесет понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30 градусов. В связи, с чем объявлено штормовое предупреждение на завтрашний день. К концу второй декады температура воздуха пойдет на повышение.

Из-за неустоявшейся погоды все дороги областного значения и 5 республиканского всё еще закрыты.

Анастасия Остертак