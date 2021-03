Более 250-ти полицейских СКО получили вакцину от COVID-19

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Руслан Хамзин — один из первых, кому поставили укол. В полиции он четверть века. Убеждён, что прививаться необходимо.

Руслан Хамзин — заместитель начальника управления информатизации и связи ДП СКО:

— Вакцину мы получили в 4-ой поликлинике. Там получили прививку. Нас обследовали, измерили температуру, давление. Сказали, если чувствуете себя хорошо, то получайте вакцину, что мы и сделали. Вакцинация прошла хорошо. Ни каких симптомов, последствий от неё не было. Чувствую себя прекрасно.

После получения вакцины выдаются памятки с рекомендациями: в течение трех дней запрещается мочить место прививки, употреблять спиртное, и конечно же, не стоит делать физические нагрузки. Специалисты призывают не отказываться от вакцинации, тем самым защитить себя и окружающих. Что касается эпидобстановки в регионе, то за последнюю неделю заболеваемость снижена на 26%, с 242 до 192 случаев.



Татьяна Горлова- и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В настоящее время в области зарегистрировано 12641 случай КВИ. В области продолжают работать 4 лаборатории. За период пандемии проведено более 292 тысяч исследований. Из них 4,5% дали положительный результат. Полный курс вакцинации завершили 1178 человек. Все являются медицинскими работниками.

По состоянию на 11 марта в регионе зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 — бессимптомного носительства.

Алишер Ашимов