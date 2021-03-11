На 102 тысячи квадратных метров увеличился жилищный фонд СКО

По данным статистического регистра в Северо-Казахстанской области на 1 января 2021 года жилищный фонд составил 12 млн 244 тысячи кв.м., доля городского – 44,8%, сельского – 55,2%, при этом 97,8% приходится на частный сектор и 2,2% — на государственный жилищный фонд. Общая площадь жилых домов по материалу наружных стен распределилась следующим образом: кирпичные – 28,3%, крупнопанельные – 14,3, саманные — 4,7%, железобетонные — 1,2, по 0,3% — каркасно-панельные и крупноблочные. Сейчас обеспеченность населения жильем по области составляет 21,9 кв.м., общей площади на одного человека, в городской местности – 22,3 кв.м., в сельской – 21,6.

Анжелика Сычёва