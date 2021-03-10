Как зарегистрировать оружие онлайн?

Правоохранительные органы

22:01 10 Марта 2021

Заявку на портале «электронного правительства» можно подать из дома. Главные преимущества дистанционного оказания госуслуг — снижение коррупционных рисков, отсутствие волокиты, удобство для людей.

Алексей Леднёв — охотник:

— Я являюсь охотником. Подавал документы через портал электронного правительства. Все быстро, все качественно, все прозрачно. Вот документы получил уже на руки.

Для получения услуг достаточно иметь электронно-цифровую подпись и приложить электронные копии необходимых документов: медицинского заключения об отсутствии противопоказаний владения оружием — формы 076У, удостоверения охотника и квитанции об уплате госпошлин, необходима также справка по безопасному обращению с оружием. Проконсультироваться можно у полицейских по телефону в Петропавловске 39-48-68 .

Диана Смагулова – инспектор отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УП г. Петропавловска:

— Срок оказания данной госуслуги составляет 15 рабочих дней. С начала т.г.в формате «Е-лицензирование» оказано 242 государственные услуги. На хранение и ношение рассмотрено 181 заявление, на приобретение — 46 заявлений.

Тридцати одному человеку в получении госуслуг отказали. Основная причина — неполный сбор документов. Полицейские призывают владельцев оружия строго соблюдать нормы законодательства. С начала года в области выявили 116 нарушений правил хранения оружия. Ещё 27 человек пропустили сроки его перерегистрации.

 

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