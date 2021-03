В Петропавловске прошёл республиканский турнир по қазақ күресі имени Кожаберген Жырау

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Быстрее, выше, сильнее. В честь празднования 30-летия независимости страны в Петропавловске прошёл национальный турнир по қазақ күресі имени Кожаберген Жырау. За право подняться на высшую ступень пьедестала почёта сражались палуаны в возрасте 16-17 лет. Это порядка 200 борцов из 10 регионов Казахстана.

Первыми на татами выступает наш земляк Кайрат Ернар и соперник из Павлодара. Судя по поединку, всё складывается в пользу североказахстанца. За мгновенье до истечения отведенного времени он выполнил специальный приём и одержал победу. В следующих схватках палуан из Акжарского района доказал своё превосходство. Кайрат принес в копилку региона первую золотую медаль.

Кайрат Ернар, участник соревнований, СКО:



— В 2019 году в этом турнире здесь я занял 3 место. Очень горд тем, что удалось выиграть чемпионство, 1 место. Моя весовая категория- 65 килограммов. Борьбой занимаюсь с 5 класса. Тренирует меня отец. Он — мой наставник и мотиватор. Спасибо ему за все!



Достичь успеха удалось и Нурхату Бейбитову. 15- летний спортсмен представляет Акмолинскую область в весе 55 килограммов. Борьбой юноша занимается с раннего детства. Это его первый турнир на севере страны. Город понравился, но всё внимание нацелено на результат, говорит Нурхат.

Нурхат Бейбитов, участник соревнований, Акмолинская область:



— Первые бои всегда бывают тяжелыми. Я уже вошёл в рабочий ритм. Сражаюсь всегда только на победу. Оппоненты здесь достойные, слов нет. Желаю, чтобы все спортсмены показали свой максимум.



10 регионов страны, около 200 палуанов. В турнире по қазақ күресі, посвящённому 30-летию Независимости, собрались сильнейшие борцы в возрасте 16-17 лет. Честь нашей области отстаивают 70 юных спортсменов.

Мейрам Хамзин, организатор соревнований, руководитель ДЮСШ по борьбе:



— В этих соревнованиях победители получат возможность выполнить норматив КМС. Проводим состязания, чтобы спортсмены могли подготовиться к чемпионату страны. 3.42 Вы прекрасно знаете, что наша область заняла 1 место в общекомандном зачете Кубка Конфедерации. Думаю, это послужит стимулом для наших юношей.



По итогам первенства сборная СК показала достойный результат: 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Хорошо себя показали также палуаны из Павлодарской, Мангистауской и Акмолинской областей. Всем чемпионам и призёрам турнира вручили почётные грамоты, медали и памятные статуэтки.

Абай Альжанов