В Казахстане утвердили Национальный план развития страны до 2025 года, сообщает пресс-служба министерства нацэкономики.

Данный документ разработали по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева. План закладывает основу для кардинальных институциональных и отраслевых реформ, направленных на повышение качества жизни и благосостояния населения. Особое внимание будет уделено улучшению услуг здравоохранения и образования, развитию инфраструктуры, продуктивной занятости и росту социального благополучия населения. Также Президент страны подписал Указ «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года», который является новым инструментом Системы государственного планирования. Общенациональные приоритеты представляют собой 10 конкретных задач по трем ключевым направлениям: благополучие граждан, качество институтов и построение сильной экономики. Все индикаторы нацплана определяют ключевые направления работы всего госаппарата. Реализация направлена на преодоление вызовов современности, а в среднесрочной перспективе призвана обеспечить выход страны на траекторию устойчивого и качественного экономического роста, улучшение качества жизни и повышение доходов населения.

Айгерим Мукашева