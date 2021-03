Сотрудники Департамента по ЧС рассказали журналистам о текущей пожарной обстановке в регионе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Человеческая беспечность стала причиной трагедии в селе Ленинское Аккаинского района. ЧП произошло 5 марта, около 7 часов вечера. Жительница населенного пункта оставила пищу на включенной плите и ушла по своим делам. В это время в доме находился ее супруг. Сейчас специалисты выясняют причины и восстанавливают детали событий того вечера.

На брифинге пожарные рассказали о нескольких ЧП в регионе. Первый случай произошел в селе Надежка Кызылжарского района. Сообщение на пульт спасателей поступило 7 марта в 16.30. Открытым пламенем там горел частный жилой дом, а вместе с ним и легковой автомобиль марки ВАЗ-2199. По прибытию на место ЧП пожарные констатировали, что пожар спровоцировал взрыв газового баллона. Общая площадь возгорания — 212 кв. метров. Есть пострадавшие. 36-летний владелец дома получил ожоги ладоней обеих рук 2 степени. От госпитализации отказался.

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:

— Тушение пожара было осложнено из-за перемётов, которые перекрывали подъездные пути к дому. 400 метров до дома были эти перемёты, они препятствовали. Причина пожара — курение. Как он сам пояснил, он курил в помещении.



Халатное отношение стало причиной еще одного происшествия. Случилось оно двумя днями ранее в селе Ленинском Аккайынского района. Женщина оставила на включенной газовой плите пищу и ушла по своими делам. Вернувшись домой, обнаружила тело супруга. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.

В целом, предпраздничные и праздничные дни у спасателей выдались неспокойными. Только в период с 5 по 9 марта в области произошло 15 пожаров. Статистика, конечно, неутешительная. Поэтому на постоянной основе специалисты департамента проводят профилактические встречи с североказахстанцами.

Дмитрий Растихин, начальник управления ДЧС СКО:



— У нас был объявлен месячник в связи со сложной оперативной обстановкой, который проходил с 5 февраля по 5 марта, в том числе, активное участие там принимали представители местных исполнительных органов, сотрудники полиции, различные государственные ведомства, заинтересованные, подворовые обходы проводим.

Всего же с начала года в регионе зарегистрировано 145 пожаров. В огне погибли 22 человека, 30 — получили травмы различной степени тяжести.

