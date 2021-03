YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Золото, серебро, бронза. Сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала сразу 8 наград в столице Италии. В эти выходные в Риме завершился спортивный турнир «Мемориал Маттео Пелликоне».

Отечественная копилка наград после него пополнилась тремя золотыми, двумя серебряными и несколькими бронзовыми медалями. Одну из них в категории до 74 килограммов завоевал наш земляк Нуркожа Кайпанов.

Дарья Пышмынцева