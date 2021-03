Об основных направлениях развития АПК и реализации инвестиционных проектов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В прошлом году в Министерстве сельского хозяйства пересмотрели механизмы субсидирования, предусматривающие единый подход без акцента на определённую отрасль. А еще изменили пороги доступа к субсидированию мелких и средних фермеров.

По линии развития АПК в профильном министерстве поставили сразу несколько важных задач: увеличить экспорт переработанной продукции в 2 раза, повысить доходы 1 млн сельских жителей, наполнить внутренний рынок продовольственными товарами на уровне более 80%, повысить производительность труда в 2,5 раза. По последнему пункту сейчас проводится работа по обеспечению эффективности господдержки агропромышленного комплекса.

Сауле Молдабаева, директор департамента стратегического планирования и анализа МСХ РК:



— Для этого в прошлом году министерством пересмотрены механизмы субсидирования, предусматривающие единый подход без акцента на определенную отрасль. Также изменены пороги доступа для субсидирования мелких и средних фермеров. Для повышения эффективности господдержки с текущего года будут поэтапно вводиться встречные обязательства для бизнеса.

Субсидии — это дополнительная мера поддержки аграриев. И с каждым годом желающих воспользоваться ей становится больше. Сельхозтоваропроизводители значительно экономят на покупке сельхозтехники, удобрений и поголовья скота.

— За счёт увеличения объёмов субсидирования по базовым субсидиям планируется к 2025 году увеличить приобретение сельхозтехники в 1,5 раза, применение минеральных удобрений в 1,4 раза, приобретение высококачественных семян в 1,2 раза. При этом главным принципом господдержки станут её стабильность и преемственность.



В прошлом году объем субсидий составлял 377 млрд тенге. Это с учётом антикризисных мер, связанных с пандемией коронавируса. В 2021-м сумма чуть меньше и равна 308 /трёмстам восьми/ миллиардам тенге.

Анастасия Остертак