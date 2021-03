80% уголовных дел в СК расследуются в цифровом формате

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В ногу со временем. 80% всех уголовных дел в СК расследуют в цифровом формате. Только с начала года в департаменте полиции зарегистрировали 954 уголовных правонарушения. Из них 772 следователи и дознаватели рассматривают электронно.

Оперативность, мобильность, прозрачность. Следователи и дознаватели полиции продолжают расследовать уголовные дела без лишних бюрократических проволочек в цифровом формате. Для его использования достаточно лишь получить навыки, чтобы работать с программным обеспечением компьютера или планшета. Быстро, а главное удобно.

Дания Сеитова – старший следователь следственного управления ДП СКО:



— Что необходимо для производства электронного уголовного дела? Это два монитора, один монитор, с которым работает орган уголовного преследования, второй монитор – в котором могут изучать постановления сами участники уголовного процесса. Также имеются стилус и планшет на которых участники уголовного процесса могут поставить свою подпись. Также – датчик, который предназначен для того, чтобы брать отпечаток пальца. Непосредственно, следователь может пользоваться шифрованием данных.



В подразделениях полиции области несут службу 138 следователей и 43 дознавателя. В 80% случаях они расследуют уголовные дела в электронном формате, что говорит об эффективности новшества. С начала года территориальными подразделениями полиции в Единый реестр досудебных расследований внесли 954 уголовных правонарушения.

Сергей Табарин – заместитель начальника следственного управления ДП СКО:



— Электронное уголовное дело обеспечивает прозрачность всего уголовного процесса на стадии досудебного расследования; возможность ознакомления участников всего уголовного процесса с материалами дела в режиме онлайн, без посещения органа уголовного преследования. Также обеспечивает возможность руководителя знакомиться с ходом дела и давать указания следователям и дознавателям, расследующим данные уголовные дела.



Для комфортной и продуктивной работы в модуле е-УД для следователей и дознавателей создали 134 рабочих места. В планах открыть еще 90, предназначенных для работы оперативников, ювенальных полицейских, участковых инспекторов полиции и других подразделений.

Абай Альжанов