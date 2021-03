8 марта COVID-19 подтвердился у 24 жителей СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

11 — в Петропавловске, 6 — в Аккайынском и 4 — в Кызылжарском районах. Это лидеры областной статистики по заболевшим коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Всего 8 марта в северном регионе COVID-19 подтвердился у 24 человек.

У всех у них своевременно взяли лабораторные анализы методом ПЦР. В области в этой работе задействованы 4 лаборатории. Во время пандемии в них провели больше 282 тысяч исследований. А за 8 марта их сделали почти 400 раз. Всего в СКО зарегистрировано уже больше 12 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Свыше 7 тысяч североказахстанцев перенесли коварный вирус с симптомами, почти на 2 тысячи меньше без них.

Дарья Пышмынцева