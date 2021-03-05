В департаменте полиции СКО женщин поздравили с наступающим 8 марта

Наравне с мужчинами, невзирая на опасность и трудность, в различных спецоперациях участвуют и женщины. Круглосуточные дежурства, ненормированный рабочий график, постоянное движение — леди в погонах по силам всё. Динара Айткожина миграционной службе посвятила больше 20 лет. Быть военным или полицейским, как рассказывает Динара, мечтала с детства. Но боялась, что такое стремление не поддержат родители.

Динара Айткожина — старший инспектор по особым поручениям ДП СКО:

— В детстве я мечтала носить форму. Конечно, родители были против. Они хотели, чтобы я пошла учиться в бухгалтерию. Всегда писала в анкетах, что хочу носить форму. Работать мне нравится. Не легкая, конечно, но с опытом все нарабатывается.

Украшением праздника стали не только представительницы прекрасного пола, но и развернувшаяся здесь галерея, на разработку которой ушёл месяц. Если в одной части всеми узнаваемая картина итальянского художника Рафаэля Санти, то в другой — похожая на её героиню внешне и внутренне старший инспектор Жанна Умбаева.

Жанна Умбаева- старший инспектор управления административной политики ДП СКО:

— Картину выбирали сами, руководствуясь внешним сходствам. Я всегда мечтала перевоплотиться в женщину ушедших эпох, примерить их образ. И я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность.

В зале собрались порядка 50 женщин-полицейских. С заданиями справляются на отлично, и, по мнению коллег мужского пола, еще и украшают коллектив. О том, что их боевые подруги — все-таки слабый пол, 8 марта мужчины не забывают и обязательно готовят подарки и концертную программу.

Александр Майер — заместитель начальника управления кадровой политики ДП СКО:

— Наравне с мужчинами женщины трудятся, обладают высокими нравственными характерами. Все профессионалы, матери и с ними приятно служить.

Всего в регионе около 400 женщин-полицейских. Отличившихся в службе за храбрость и самоотверженность наградили медалями, орденами и грамотами.

Жанель Бисенбаева