Какие они -женщины в погонах?

Современная женщина — это любящая мама, заботливая жена, хорошая хозяйка и незаменимый специалист в своем деле. Оксана Вышар одна из таких прекрасных леди. Уже 4 года она трудится начальником отдела в исправительной колонии ЕС 164/6. Основная ее задача — организация воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных. Оксане приходится решать и личные вопросы заключенных. Говорит, это трудоемкая и ответственная работа.

Оксана Вышар, начальник отдела воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных Учреждения ЕС -164/6:

— Мне нравится работать, я не скажу, что легко, но мне нравится. Потому что, женщины эмоциональные, у каждого свой характер, мне нравится организовывать их досуг. Естественно, когда на судебном процессе рассматривается вопросы об условно-досрочном, или замене на более мягкое наказание, и когда осужденной удовлетворяют материал. У них слезы на глазах, знают, что вернутся к своему ребенку. Я вижу результаты своей работы.

Служебные обязанности, конечно, накладывают отпечаток на характер. И тем не менее, при всей строгости на работе и постоянном грузе ответственности, они остаются женщинами, хранительницами домашнего очага. Оксана признается, что семья ее опора.

Оксана Вышар, начальник отдела воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных Учреждения ЕС -164/6:

— У меня есть сын, свободное от работы время я провожу с ним. После работы всегда хочется домой, всегда хочется прийти обнять сына и все проблемы испаряются.

А вот ее тёзка Оксана Попова носит погоны уже больше 20 лет. Сейчас она начальник штаба батальона патрульной полиции города. Начинала работать в приемнике-распределителе для людей без определенного места жительства. Сейчас в ее подчинении порядка 200 человек. В основном, мужчины. Ежедневно ей приходится рассматривать жалобы, письма и заявления от участников дорожного движения.



Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Где не согласны, где считают, что незаконно привлекли к административной ответственности, с каждым приходится внимательно разбираться. Проводить анализы аварийности на дорогах, в том числе, произошедших на дорогах областного центра.



Эта работа требует большого усилия, прочных знаний и огромного трудолюбия, а еще, конечно, любви к своему делу.



Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Вы знаете, все интересно, я не могу выделить что-то определенное, что-то вырвать из общего контекста всей работы. Захватывает, когда ведешь какое-то расследование и пытаешься достучаться до истины, почему так тут произошло, а тут так. Начинаешь анализировать, почему именно произошло, кто виноват, есть ли вина сотрудника.



Вот за эту пытливость ума, ответственность и профессионализм Оксану ценят ее коллеги.

Канат Алимжанов, командир батальона УП г.Петропавловска:

— За все время несения службы она зарекомендовала себя, как исполнительный надежный работник, боевой товарищ, на которого можно положиться. Не считается со временем, с датой. На первом месте — работа. Знаю ее как коллегу с положительной стороны, как маму, друга, товарища.

Анжелика Сычёва