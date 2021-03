В СКО проходят республиканские командно-штабные учения «Коктем-2021»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Эффектные и зрелищные. С парадом из техники, имитацией тушения пожаров, спасением утопающих и установкой защиты от большой воды. Вероятность того, что она может выйти из под контроля на севере страны весной этого года очень высока. Во время республиканских командно-штабных учений «Коктем-2021» местные спасатели сделали акцент на профилактике паводка. Скажем так, без лишней мишуры. Чтобы успеть подготовиться ко всем возможным сценариям этой весны, нельзя терять ни минуты.

Мурат Кангужинова, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Мероприятия организованы по вывозу снега по отчистке канав и арыков, водопропускных труд, ливневых систем. По всем районам области, включая также и областной центр, производится усиленный вывоз снега, также проводятся работы по распилу кустарников вдоль русла малых рек.

Село Байтерек Кызылжарского района, после недавно выпавшего снега, превратилось в настоящее снежное царство. В ближайшие две неделе, несмотря на непогоду, коммунальщики с осадками здесь будут бороться активно. Отчистят улицы, подъезд села, его окраины. Благо техники для этого в районе достаточно. Хватает и поводов для переживания, связанных с капризами весны. В области большая вода угрожает 79 селам, 15 из них находятся в Кызылжарском районе.



Аслан Ахметжанов, начальник ОЧС Кызылжарского района:

— В случае паводковой ситуации будут задействованы 118 единиц техники и 143 человека личного состава. Производится оповещения населения действий на случай ухудшение паводковой обстановки. На данный момент уже заготовлен инертный материал и также будет проводится работа по укреплению защитных валов вдоль населенный пунктов Тепличное, Прибрежное.

Пик паводка там, в 2020-м пришелся на 20 апреля. Под водой остались больше 2000 дач, но в жилые дома вода не зашла. Каким 4-й весенний месяц будет в этом году однозначно, пока сказать нельзя, но риск, того, что ситуация может стать сложной есть. Защитить сельчан от воды можно с помощью очернения полей. С его помощью снег будет таять быстро и равномерно, насколько это возможно с учетом погодных условий 2021-го. Вблизи Бесколя тяжелая техника работает каждый день, чтобы, как только выглянет солнце, вода не подобралась к юго-востоку села, а именно к озеру Утиному. В Кызылжарском районе опасная стихия представляет опасность для 1885 человек. При самом худшем сценарии их разместят в 12 временных пунктах, столько же их есть в резерве района. А в регионе таких 325. Их, как правило, при необходимости разворачивают на базе школ.

Дарья Пышмынцева