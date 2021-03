В Петропавловске подвели итоги 3 тура областной олимпиады по общеобразовательным предметам

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В зале — самые одарённые и трудолюбивые школьники. Многие из них свободно говорят на нескольких иностранных языках, кто-то с лёгкостью решает сложные математические уравнения, другие показывают отличные результаты в биологии, химии и географии. К примеру, 10-классник Николай Клещев без труда назовет столицу любой страны мира и расскажет о быте народа, проживающего там. Именно поэтому в олимпиаде по своему любимому предмету парень занял первое место.

Николай Клещев, учащийся школы-лицея для одарённых детей «ЛОРД»:

— Я занимаюсь географией с 8 класса, предмет очень интересный, он расширяет кругозор, знаешь политику, страноведение, физическую географию. Олимпиада была очень хорошего уровня.

В этом году из-за эпидобстановки она проходила в другом формате: первые два этапа — в режиме онлайн, третий — оффлайн. Но, это не помешало ребятам показать хорошие результаты. Из пятисот двадцати восьми участников третьего тура 270 стали победителями. В торжественной обстановке их сегодня награждают.

Роза Саркен, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования управления образования СКО:

— Победителями олимпиады стали 269 участников, из них 40 -1 место, 2 место -79, 3 -150 человек. Также лучшей командой естественно-математического направления стала команда школы -лицея для одаренных детей «ЛОРД», лучшей командой общественно-гуманитарного направления стала команда ребят из » Bilim -инновация» , лучшей сельской командой естественно -математического направления стала команда района имени Г.Мусрепова.



Итоги подвели, но расслабляться ребятам рано. Их ждет еще один отбор на республиканскую олимпиаду по общеобразовательным предметам. Запланировали его ориентировочно на апрель.

Анжелика Сычёва