Шесть интернет- мошенничеств за один день произошло в СКО

Правоохранительные органы

22:00 4 Марта 2021

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Интернет- мошенники придумали иные способы обмана. Только за один день на их удочку попались сразу 6 североказахстанцев.

Действовали злоумышленники, как по старым схемам с банковскими счетами, так и по новым. Дважды петропавловцам, которые продавали через интернет вещи, псевдо -покупатели предлагали отправить их за город курьером. Жертвам нужно было только пройти по ссылке и нажать на кнопку «подтвердить», а все остальные хлопоты, связанные с оплатой доставки мошенники брали на себя. Полицейские рекомендуют североказахстанцам не доверять сомнительным ссылкам, тщательно сравнивать их с теми, которые есть на официальных сайтах.

 

Дарья Пышмынцева

 

 

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