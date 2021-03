Шесть интернет- мошенничеств за один день произошло в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Интернет- мошенники придумали иные способы обмана. Только за один день на их удочку попались сразу 6 североказахстанцев.

Действовали злоумышленники, как по старым схемам с банковскими счетами, так и по новым. Дважды петропавловцам, которые продавали через интернет вещи, псевдо -покупатели предлагали отправить их за город курьером. Жертвам нужно было только пройти по ссылке и нажать на кнопку «подтвердить», а все остальные хлопоты, связанные с оплатой доставки мошенники брали на себя. Полицейские рекомендуют североказахстанцам не доверять сомнительным ссылкам, тщательно сравнивать их с теми, которые есть на официальных сайтах.

Дарья Пышмынцева