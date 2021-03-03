В СК под угрозой подтопления 79 населенных пунктов

Важное за неделю, ДЧС

22:17 3 Марта 2021

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Для борьбы с предстоящими паводками Департамент по чрезвычайным ситуациям создал специальную группу сил из 484 человек. Заготовили 155 единиц спецтехники, 8 плавательных средств и 83 мотопомпы. Если ситуация в области выдастся неблагоприятной, в резерве у ЧС-ников имеются дополнительные силы. Чтобы снизить риск подтоплений, из населенных пунктов области спасатели вывозят снег. Убрали уже 780 тысяч кубометров.

Серик Наурузбаев, начальник отдела ДЧС СКО:

— Основу паводковых угроз составляет половодье рек Есиля, Силеты, а также малые реки в Айыртауском районе и районе им. Г.Мусрепова. Учитывая данные, нами сформирована группа, которая будет заблаговременно отправлена на опасные участки. Кроме того, МИО предусмотрена техника, которая будет привлекаться

Абай Альжанов

 

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