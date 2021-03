Полицейские региона поздравили с 70-летним юбилеем заслуженного работника МВД РК Хайдара Кашенова

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пик карьеры Хайдара Искаковича пришёлся на «лихие 90-е» — время небывалого всплеска преступности. Наркобизнес, рэкет, крупные хищения госсобственности — у стражей правопорядка не было опыта борьбы с ними, работе в новых реалиях приходилось учиться «с нуля». Не все офицеры выдерживали, оставались самые преданные. Среди них — Хайдар Кашенов. Волгоградскую высшую школу милиции МВД СССР он окончил в 1978 году. Начал трудовой путь следователем Следственного отдела областного УВД , после занимал должность заместителя начальника ведомства по линии следствия. В 2002 вышел на пенсию. И даже на заслуженном отдыхе заботливый супруг, отец и дедушка остаётся «в строю»: работал судьёй Петропавловского городского суда, с 2010 года трудится в областной коллегии адвокатов.

Марат Тулебаев — начальник Департамента полиции СКО:

-Хайдар Искакович! В этот знаменательный день, от имени руководства Департамента полиции, Совета ветеранов, личного состава, от себя лично поздравляю вас с 70-летним юбилеем. Желаем вам здоровья, успехов, удачи, всего самого наилучшего!

Глава областной полиции Марат Тулебаев вручил ветерану следствия благодарственное письмо.

Хайдар Кашенов — заслуженный работник МВД РК:

— У меня отец пришел с войны — 34 года в одном месте прослужил и потом ушел на пенсию. И это явилось для меня примером. У меня были возможности в другие службы перейти, но я не захотел. И базовое мое — следствие и я остался верен стезе, выбранной еще в молодости. Ну, никак не ожидал, что через столько лет я буду в такой роли: заслуженный работник, почетный пенсионер и столько внимания вы уделили.

Влияние «кашеновской школы» сохраняется и сегодня — обученные Хайдаром Искаковичем специалисты работают на ответственных должностях далеко за пределами области. В послужном списке немало наград.

Анжелика Сычёва