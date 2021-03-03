Полицейские СКО проверили условия хранения оружия в организациях

Правоохранительные органы

21:59 3 Марта 2021

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В сейфах, как и владельцы гражданского оружия, так и юридические лица должны хранить только само орудие. Держать там посторонние предметы запрещено. К проверкам частные охранные предприятия относятся с полным пониманием.

Дмитрий Михайленко — начальник штаба ТОО СА «Коммандос»:

 — Потому что,  необходимо знать наличие оружие в оружейной комнате, его функционирование, что оружие не гуляет где-то по стране. То есть выдано, сдано, всегда под присмотром пульта централизованного управления, мобильной группы.

Оружейная комната есть в каждом охранном агентстве. Она должна соответствовать определённым стандартам и оснащена сигнализацией, физической охраной, системами пожаротушения. Контроль со стороны полиции — регулярный.

Курман Мусин — старший инспектор по особым поручениям Управления административной полиции ДП СКО:

 — В период с 22 февраля по 5 марта текущего года с целью соблюдения законодательства в сфере оборота служебного оружия на территории СКО проводится ОПМ «Кызмет кару».

С начала операции полицейские выявили 10 нарушений. Касаются они условий хранения и сроков перерегистрации. В целом, как отмечают стражи порядка, со стороны юридических лиц наблюдается ответственное отношение к обращению с оружием.

 

 

 

 

Жанель Бисенбаева

 

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