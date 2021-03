ХК «Qulager» провел встречу с атырауским «Бейбарысом»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В первый весенний день наши ребята подарили болельщикам трудовую победу. Основное время матча завершилось со счётом 1-1. В овертайме соперники показали равную игру, поэтому лидера удалось выявить в серии буллитов. На следующий день хозяева льда сумели склонить чашу весов в свою пользу и отыграться. Как и в первом поединке, встреча закончилась ничейным результатом, 2-2. Однако, на этот раз удача оказалась на стороне атырауцев. В дополнительном времени хоккеисты «Бейбарыса» забросили решающую шайбу и заработали 2 очка в свой актив. В составе «скакунов» отличились нападающие Дмитрий Исмагилов и Кирилл Власов. После 44 матчей «кулагеровцы» находятся на 7 строчке турнирной таблицы чемпионата. Уже в следующем туре, 5 и 6 марта, им предстоит сразиться с командой Актобе в гостях. Радостная новость: впервые за долгое время поединки пройдут в присутствии зрителей. Заполняемость арен, к слову, не должна превышать 30%.

Александр Троицкий, главный тренер ХК «Qulager»:

— 2 игры получились упорными. 2 равных соперника. У соперников турнирное положение чуть лучше. Конец чемпионата. Боремся в каждой игре за каждое очко. Отдали много сил в поединках.

Артём Аргоков, главный тренер ХК «Бейбарыс»:

— Соперник приехал подготовленный, отдохнувший. Игры получились тяжелыми. Соперники навязывали нам игру. Мы старались им не уступать. В первом матче им немного повезло, а в ответном — мы выиграли в овертайме.

Абай Альжанов