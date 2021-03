Самые популярные соц. сети Казахстана

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На Ranking.kz опубликовали информацию о самых популярных социальных сетях в Казахстане. Чаще всего жители нашей страны заходят на такие платформы, как Pinterest, YouTube и «ВКонтакте».

Делают они это в основном с «настольных» устройств — ПК, ноутбуков или моноблоков. Реже видео- и фотоконтент они ищут с планшетов и смартфонов. По данным ирландского сайта Statcounter Global Stats, который анализирует веб-трафик в мире в январе 2021 года самой популярной социальной сетью стал Facebook. Instagram, на удивление, остался в хвосте такого рейтинга.

Дарья Пышмынцева