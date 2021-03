YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Чиновников будут наказывать за рост цен на продукты. Если не будет результатов, то министерство будет инициировать вопрос о привлечении к ответственности чиновников. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на заседании правительства.

С начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли почти на 2,5%. Больше всего рост цен показали импортозависимые продукты, товары с высоким экспортным спросом, а также овощи, традиционно дорожающие в межсезонье. Министр отметил, что цены на продовольственные товары зависят не только от баланса производства и потребления, но и доли импортируемой и экспортируемой продукции. В связи с этим он поручил министерству сельского хозяйства совместно с исполнительными органами регионов максимально наращивать производство.

Айгерим Мукашева