Экологи проверили воздух в санитарно-защитной зоне «Петропавловской ТЭЦ-2»

По данным местных синоптиков именно там во второй день рабочей недели из-за безветренной погоды концентрация загрязняющих воздух веществ предприятия могла быть высокой. Экологов в таких случаях, как правило, интересуют превышения оксида углерода, диоксидов азота и серы, а еще неорганической пыли. Мониторинг их не показал.

Айман Хамзина, руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по СКО:

— Согласно проекту о предельных выбросах АО «Севказэнерго» существует 4 основные точки отбора на границе санитарно-защитной зоны. Это по направлениям северная, южная, восточная и западная. По итогам 2020 года было осуществлено 18 таких выездов лаборатории для замера концентрации загрязняющих веществ. По итогам замеров превышений не обнаружено.

Дарья Пышмынцева