В СК после избиения умерла 36-летняя женщина

Правоохранительные органы

21:41 2 Марта 2021

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Умерла меньше чем за неделю после того, как попала в больницу. Стражи порядка разбираются в деталях смерти 36-летней жительницы Аккайынского района. В середине февраля ее избил 52-летний знакомый. Еще два дня она провела у него дома без медицинской помощи, прежде чем ее вызвала мать потерпевшей.

Врачи не смогли спасти женщину. 20 февраля она умерла в отделении хирургии районной больницы. Туда ее доставили со множественными телесными повреждениями. Знакомого североказахстанки поместили под стражу. Ведется следствие.

 

 

Дарья Пышмынцева

 

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