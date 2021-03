В СК после избиения умерла 36-летняя женщина

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Умерла меньше чем за неделю после того, как попала в больницу. Стражи порядка разбираются в деталях смерти 36-летней жительницы Аккайынского района. В середине февраля ее избил 52-летний знакомый. Еще два дня она провела у него дома без медицинской помощи, прежде чем ее вызвала мать потерпевшей.

Врачи не смогли спасти женщину. 20 февраля она умерла в отделении хирургии районной больницы. Туда ее доставили со множественными телесными повреждениями. Знакомого североказахстанки поместили под стражу. Ведется следствие.

Дарья Пышмынцева