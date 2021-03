Спасатели региона рассказали о пожарах и об угрозе паводка

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Страшная трагедия произошла в селе Новороссийское Аккайынского района. В пожаре погиб 5-летний ребёнок. Об этом сообщили чс-ники на брифинге региональной службы центральных коммуникаций.

Частный двухквартирный дом загорелся вечером в понедельник. В этот момент в нём находился мальчик, который остался один без присмотра родителей. Мама и папа погибшего были на работе. К сожалению, вызволить ребёнка из западни не удалось. До прибытия спасателей его безжизненное тело извлекли сельчане. Сейчас огнеборцы устанавливают причину случившегося. По их предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за неисправности печи. С начала года в СК произошло 138 пожаров, в результате которых погибли 21 человек, 29 получили различные травмы. Общий причинненный материальный ущерб превысил 71 миллион тенге. Также спикеры говорили о подготовке к возможным весенним паводкам. Существует угроза подтоплений в регионе.

Серик Наурузбаев, начальник отдела ДЧС СКО:

— Влагозапасы превышают на 36%. Глубина снежного покрова — около нормы. Процесс снегонакопления продолжается. Сейчас уровень наполняемости Сергеевского водохранилища — 88% ,Петропавловского — 82%. Сформирована группировки сил и средств, которые при необходимости или заблаговременно будут направлены на паводкоопасные места, где есть риски подтопления населенных пунктов.

Айгерим Мукашева