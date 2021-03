С 1 марта на комбинированный формат обучения перешли учащиеся 1-5 классов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Ребят начального класса в полном составе стены этого кабинета не видели давно. Буквально пару дней назад знания в традиционном формате здесь получали максимум 15 человек, многие оставались на онлайн обучении. Одна из них Полина Гонтарь. Говорит, око видеокамеры хоть и успело стать привычным, но по живому общению со своими одноклассниками всё же соскучилась. Новость о долгожданном воссоединении со своими школьными друзьями восприняла с воодушевлением.

Полина Гонтарь — учащаяся КГУ «СШ №7»:

— Я очень рада, что мы наконец-то встретились. Это было очень неожиданно. Мы не виделись практически год. Это даже лучше, чем учиться на дистанционке. Потому что это сложнее. Очень сложно понять тему, когда учитель объяснят ее через экран. И это очень сложно.

Со сложностями дистанционки столкнулись и родители. Ирина Рогачева — мама троих детей, старший сын учится в 5-ом классе. От пребывания перед монитором устала не меньше ребёнка. Ежедневно за компьютером приходилось находиться порядка 9 часов.

Ирина Рогачева:

— Пока один ребенок должен покушать, второй не ходит в детский садик. Ему нужна была помощь в учебе. Сложная работа. И мы родители очень рады. Сейчас проходят СОРы и СОЧи, и оценки для нас важны.



На комбинированный формат обучения перешли ученики с 1 по 5 классы. В средней школе №7 это порядка 600 человек. Меры безопасности здесь превыше всего. После каждого урока — обязательное проветривание. А вот к маскам, антисептикам и термометрии привыкли уже все ребята.

Наталья Килоева — директор КГУ «СШ №7»:

— Дети вернулись в свои прежние коллективы, но формат дистанционного обучения всё же остается. Родители имеют право оставить своего ребенка учиться дома. Плюс такого формата в том, что детям все же не хватало общения с преподавателем для того, чтобы дети смогли восполнить пробелы в знаниях.



Для учащихся 9-10 классов занятия по-прежнему проводятся в дежурных классах. Остальные — остаются на дистанционном обучении. Это около 300 школьников.

Жанель Бисенбаева