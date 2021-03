Областной русский драматический театр им. Н.Погодина 1 марта принимал зрителей

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Больше никакой войны, града из свинца со всклокоченной землей, смешанного с человеческой кровью и плотью. Участников Великой Отечественной, которые находятся на территории противников, переполняет радость Победы. Она смешалась с еще свежим страхом смерти и жуткими картинами ужасающих боев Второй мировой. Из-за них за пределами формирований солдаты продолжали носить оружие, и всегда были начеку.

Это первая встреча главных героев премьеры «Соловьиная ночь». В роли советского солдата Петра Бородина — Роман Лахтин, а простую немецкую девушку Ингу — сыграла Екатерина Майорова. Потерянные и страдающие из-за смерти родителей, которых забрала война, в начале их небольшой истории молодые люди чувствовали друг к другу только ненависть. Постепенно поступок за поступком, фраза за фразой растопили ее, и они уже не хотели и не могли расстаться.

Даже самая теплая ночь, в которую влюбленным пели соловьи, не могла повлиять на законы военного времени. За связь с немкой Петр Бородин должен был попасть под трибунал, ей самой тоже пришлось бы не сладко. Их спас командир гарнизона. Солдата демобилизовали, он уехал на Родину, она проводила его и пообещала, дождаться. Режиссер инсценировки по пьесе Валентина Ежова в 70 минут поместила волнующую историю послевоенной любви, за которой зрители следили, не отрываясь. Важно, что эта постановка не только об этом невероятном чувстве.



Анатолий Наргеленас, актёр областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— Шекспир в свое время сказал: «Я дружбу ценю выше любви. Любовь бывает безответная, дружба — никогда». Об этом мужском союзе, что ли, и эта тема тоже прозвучала в спектакле. И я думаю, что спектакль удался.

Это можно было понять по аплодисментам зрителей. После постановки они еще долго не отпускали актеров. Встреча с ними и обновленным театром была долгожданной.



— Мы изголодались уже. История хорошая, театр понравился. Спасибо большое.

— Это спектакль доброты, любви, всего самого чистого, самого светлого, самого лучшего.

— Растрогалась. Потому что у меня папа женился на немке. История, можно сказать, той любви, которую показали.

Показать спектакль «Соловьиная ночь» погодинцы должны были в 2020-м на 9 мая. Не смогли из-за пандемии. Сейчас ограничения сняты и актеры театра готовы удивлять своих зрителей. В том числе и маленьких.

Павел Рощупкин, заведующий литературной частью областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— Для них 7 марта запланирована премьера сказки, где происходит похищение волшебных луковиц, каких именно нужно будет посмотреть и понять. В конце этого месяца, т.е. марта, запланирована премьера большого такого полотна — «Леди Макбет Мценского уезда».



Дарья Пышмынцева