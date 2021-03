Как североказахстанские умники осваивают навыки робототехники

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Не фантастика, не мечта, а реальность. Пожалуй, теперь так можно говорить об электронном человеке. В век инновационных технологий роботы имеют большие перспективы среди молодежи. Автоматические устройства, созданные поколением next, прочно вошли в нашу жизнь. Ими мы пользуемся всегда и везде. В образовательных, развлекательных и производственных целях. Например, робот-пылесос помогает нам с уборкой, робот-программа находит нужную информацию в интернете, а вот летающий робот-беспилотник охраняет границы нашей страны.

Однако, чтобы собрать таких киборгов нужно довольно много времени. Сначала необходимо освоить теоретический материал, узнать, как и из чего они собираются, как и кем управляются, и какие возможности открываются перед человеком при использовании робототехники, а еще с какими проблемами он сталкивается. Владислав Семенюк — новичок в этом деле, но схватывает все на лету.

Владислав Семенюк:

— Заинтересовался этим кружком. Начинаю изучать сам язык программирования и изучил просто конструкции. Мне бы хотелось сделать управление этих роботов в режиме android, то есть, управлять через телефон. Хотел бы собрать приложение в App Invertor, чтобы через телефон управлять сконструированным роботом.

Лаборатория робототехники и мехатроники визуально разделена на несколько зон — автоматические мехатронные системы, электромобили и система строения робототехники. Здесь ребята собирают киборгов с нуля. Собирают их на таких контроллерах, как Arduino и Mario. Ученики сами их программируют и модифицируют, создают от самых простых до самых сложных.

Дмитрий Алёшин — преподаватель робототехники и мехатроники :

— Изначально мы собираем примитивные модели, то уже в дальнейшем оптимизируем и используем в виде автономных роботов. Собираем какие-то научные проекты, это исследование робототехнических устройств в сельском хозяйстве. Конечно, же это автоматизация каких-то бытовых устройств, пробовали создавать и участвовать в конкурсах с помощью робототехнических платформ, которые позволяют нам не только изучать окружающий мир, но и какие-то сельхозкультуры, изучение заболеваний, некоторых микроорганизмов и вредителей.

Алишер Ашимов – корреспондент:

— Современные автоматические или дистанционно контролируемые механизмы используются широко. В будущем ребята планируют дополнить, усовершенствовать и автоматизировать свои собственные системы. Будущие инженеры-конструкторы собираются создавать уже более сложные системы. Например, использовать не одного робота, а сразу несколько.

Алишер Ашимов