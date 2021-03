День благодарности – День мира и согласия

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На сцене выступили лучшие танцевальные и вокальные коллективы нашего города. Они подарили зрителям народные танцы и песни. Вокальная группа «Ляйсан» из татаро-башкирского центра«Дуслык», к примеру, порадовала композицией «Эрбет».

Раиса Рамазанова- солист вокальной группы Ляйсан»:

— Группа «Лейсан» образовалась пять лет назад. В нашем репертуаре песни разных национальностей. Мы принимаем активное участие в каждом мероприятии. Поздравляем всех с прекрасным праздником.

Ровно 5 лет назад в календарь был включен праздник «День благодарности». С тех пор он стал любимым для представителей всех национальностей, проживающих в нашей стране. В этот день теперь уже традиционно проходят различные праздничные мероприятия. Музыкальный вечер в театре не стал исключением.

Даурен Тойбазаров- художественный руководитель областного казахского музыкально- драматического театра им.С.Муканова:

— На сцене прозвучат песни казахской, корейской, украинской, армянской и татарской национальностей, а также выступят лучшие танцевальные коллективы нашего города.

Пригласили в качестве почетных гостей, членов совета ветеранов Северо-Казахстанской области.

Имангали Татваев- заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Мы рады, что встретились в казахском театре, за долгое время из-за пандемии и карантина. В первый день весны, в день благодарности. От имени областного совета ветеранов, городского совета ветеранов, вы выражаем благодарность организаторам этого концерта, всем кто принимал участие и артистам театра.

Зайра Кошымбаева- член городского совета ветеранов:

— Все мы благодарны и нашим жителям, и всем кто их принимал. Благодарны, что в мире живем, в союзе. Земля наша большая, казахи с широкой душой всех встречаем. И пусть так продолжается.

День благодарности — яркий день казахстанского патриотизма, единства и дружбы. Он укрепляет связи поколений, учит толерантности и уважению друг к другу.