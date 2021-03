Историки СКО о дне благодарности

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Начиная с конца февраля 1944-го, когда началась депортация чеченцев и ингушей, жалость и сострадание, не распространялись даже на детей. Тогда для советской власти ни в чем не повинные мальчишки и девчонки, также, как их близкие, стали представителями неблагонадежного народа. Для них простое, но очень важное человеческое право — право на Родину — просто исчезло. Вместе с чеченцами и ингушами без него остались балкарцы, карачаевцы, крымские татары. Изгнанных отправляли в Казахстан. Край бескрайних степей еще до Второй мировой принял неугодных, которые представляли другие нации, попавшие под массовые репрессии.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— В 1936 году в наш Казахстан, в том числе северный, были депортированы поляки. Польские и немецкие семьи с территорий западной Украины. Следующий этап переселения это будет 37 год, когда сюда с дальнего востока были переселены корейцы.

Неблагонадежным давалось минимум времени на сборы, зато в дороге до чужой земли, по рассказам родных депортированных, оно переставало двигаться и превращалось в пытку. Добавим к этому нечеловеческие условия таких секретных переездов, отказаться от которых для неугодных означало подписать себе смертный приговор.

Люди, чьи жизни разделились на «до» депортации и «после». Те, кто выдерживал дорогу приезжали в Казахстан измученными, лишенными какой-либо веры и надежды на лучшее. Их жестоко отобрали у них вместе с домом. Доброта и отзывчивость местных жителей постепенно помогла им вновь обрести его.

Гулбахша Мусабаева, председатель ОО «Казахский культурно-просветительский центр «Urpaq»:

— 1,2 млн депортированных людей — представители многих этносов, проживающих в современном Казахстане. Они искренне выражают благодарность казахскому народу, который, несмотря на трудности политических репрессий 37-38 годов, несмотря на голод Голощекинский 31-33 годов и.т.д., этот народ на священной казахстанской земле поделился своим хлебом, своей водой, своим Шаныраком.

К 1960 году все депортированные народы реабилитировали. Большинство воспользовались своим, тогда уже законным, правом и вернулись туда, откуда их насильно заставили уехать. Были и те, кто решил остаться в гостеприимном Казахстане. Сейчас их потомки считают его своим домом.

Дарья Пышмынцева