В выходные в теннисном центре прошли контрольные тренировки среди детей

Спорт

21:03 1 Марта 2021

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Региональный филиал Федерации тенниса в Петропаловловске впервые открылся в этом году. Из-за пандемии от больших мероприятий организаторы решили отказаться, ограничились контрольной тренировкой для юных спортсменов.

Гумар Нуртаза, директор филиала Федерации тенниса по СКО:

— Данная тренировка определит наиболее сильнейших игроков в определенной возрастной категории, это 5-8 и 10 лет. Красный и зеленый мяч, соответственно. После это тренировки федерация определит наиболее сильнейших игроков, которые будут экипированы и подготовлены для участия в более масштабных соревнованиях. Хотелось так же отметить гостей, они вызвались принять участие в нашей контрольной тренировке.

В гости пришли около 50 ребят. Среди них 7-летняя Алиша Сатыбалдина. Впервые на корт девочку чуть больше месяца назад привела ее мама, с тех пор Алиша не расстается с ракеткой. Три дня в неделю она посвящает тренировкам. Поэтому на победу настроена серьезно.

Алиша Сатыбалдина:

— Если я займу первое место, тогда я буду очень рада. У меня соперник очень сильный, я его выиграю. Даже, если он сильный. Я хочу быть крутой теннисисткой, чтоб я была победительницей города. Я хочу быть похожей на Юлию Путенцию.

На победу настроена и другая участница контрольной тренировки Айганым Адамова. Ей всего 10. Большим теннисом она занимается только год. Связывать свою жизнь с профессиональным спортом в планах у девочки нет. Говорит, на тренировки ходит для души.

Айганым Адамова:

— Мне очень нравится этот вид спорта. На первую тренировку меня привели родители. И об этом я ни капли не пожалела. Сегодня на соревнования я пришла попробовать свои возможности, соревнуясь с ребятами, я смогу оценить свои силы. И при необходимости проделать работу над ошибками. Мне очень нужен такой опыт.

Так или иначе, но в контрольной тренировке проигравших нет, говорят организаторы, без внимания не останется ни один участник. По завершению состязания каждый из ребят получил свой приз.

Анжелика Сычева

 

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