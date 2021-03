В Kozybayev University прошел конкурс startup-проектов среди школьников и студентов региона

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Образовательный центр «Skillfy» — уникальный стартап-проект студентов Назарбаев Интеллектуальной школы. Его авторами стали Ерхат Файзулла и его друзья. Главная цель стартапа — повышение цифровой грамотности среди населения. Ребята работают на фундаментальных программах Microsoft Word и Power Point. А если у будущих «учеников» образовательного центра будет желание получить другой комплекс знаний, то авторы бизнес-проекта будут представлять другие образовательные площадки.



Ерхат Файзулла — студент Назарбаев Интеллектуальной школы, г.Петропавловск:

— Данный проект разрабатывался с начала года. Мы уже имеем прототип первого курса. Все наши курсы будут основываться на возможностях пользования Microsoft Word или Excel. Потому что, все знают «печатать», но не знают функционал данных программ. В будущем, возможно, мы будем повышать, увеличивать цифровую грамотность и получать будущих квалифицированных студентов.

Стартап-конкурсы Kozybaev university проводит уже не в первый раз. В нем принимают участие не только студенты альма-матер, но и школьники северного региона. Будущие «бизнесмены», презентовали свои проекты, приняли участие в мастер-классе, от ведущих специалистов международного технологического парка IT-стартапов «Astana Hab».

Юлия Фоот — заведующая кафедрой «Финансы и менеджмент» Kozybaev university:

— Конкурс был объявлен в первых числах февраля. У ребят было ровно 3,5 недели, чтобы подготовить свои проекты, представить их членам жюри. В результате подали 42 заявки. В четверть финала выбрано 35. остальные по объективным причинам и по условиям конкурса отклонены. В полуфинале, который состоялся в пятницу на платформе ZOOM было отобрано 19 интересных, инновационных идей.

В итоге из 19 проектов, девять признали лучшими. Победителей наградили денежными сертификатами.

Алишер Ашимов