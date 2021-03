Начальник областного Департамента полиции встретился с жителями Якорьского сельского округа

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В прошлом году в Якорском сельском округе, в него входит четыре села, местные полицейские зарегистрировали 19 преступлений, в основном, это — кражи. 90% из них они раскрыли.

Для удобства сельчан встреча была организована в три этапа: посещение участкового пункта полиции, отчет перед населением, личный прием граждан. Глава ведомства отметил, что руководству областной и районной полиции важно мнение каждого жителя области.



Жанибек Мухамадиев — и.о. начальника отдела полиции Кызылжарского района:

— За отчетный период не допущено хулиганств, изнасилований, вымогательств. Серьезной социальной проблемой, отрицательно влияющей на динамику преступлений являются кражи чужого имущества. С целью профилактики данного вида преступлений, с жителями сельских округов проводятся разъяснительные беседы.

Кроме того, на встрече начальник департамента поручил усилить профилактику краж скота, активнее использовать новые технологии: GPS-навигацию и систему «Электронный пастух», отдельно главный полицейский области остановился и на вопросе профилактики интернет-мошенничеств, особенно в отношении пенсионеров.

Марат Тулебаев — начальник ДП СКО :

— Это бесконтактный вид преступлений, нередко, преступник находится в другом городе, а нередко даже — за пределами Казахстана. Через администрации сайтов нами блокировано 120 фейковых аккаунтов, раскрыто более 100 фактов интернет-мошенничеств, но это очень мало. Хочу напомнить всем, чтобы были бдительными при совершении интернет-покупок. В соцсетях есть фильмы профилактического характера, в СМИ. Также, специальные буклеты готовим, тут четко все написано. И хочу, чтобы в общественных местах это все было расклеено — Кызылжарский районный отдел полиции.



В завершение встречи Марат Тулебаев провел личный прием граждан. Такие встречи с сельчанами, в том числе и отдаленных районов области, проводятся на регулярной основе.

Анжелика Сычёва