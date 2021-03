Х зимняя Гимназиада школьников стартовала в северном регионе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Гани Ныгыметов — заместитель акима СКО:

— Позвольте от руководства области поздравить вас с началом Гимназиады. Давно таких праздников не было в связи с пандемией. Большая честь принимать вас на нашей земле.



После торжественной церемонии открытия — первые старты соревнований. Спортсменам пришлось бороться не только с соперниками, но и с капризами природы. Если для североказахстанских биатлонистов такая погода привычна, то для гостей — целое испытание. 15-летняя Екатерина Цай в нашем регионе не первый раз, потому к суровому климату готовилась морально и физически. Юниор представляет Алматинскую область. В этом виде спорта она уже три года. С тех пор участие в зимних спортивных соревнованиях принимает ежегодно. За победами — изнурительные тренировки каждый день. Теперь выкладываться нужно еще больше, говорит Екатерина.

Екатерина Цай — участница соревнований, Алматинская область:

— В Алматы тепло, тут немного холодновато. А так все нравится и трасса, и люди добрые. Готовились около 2ух недель и до этого были соревнования. На сборах были, готовились и сейчас скоро будет старт.

Своего старта ждет и 19-летний Аркадий Есман. До заезда по лыжным гонкам у североказахстанского спортсмена порядка 6 дней. Говорит, пока пришел поддержать наших биатлонистов и оценить уровень соперников.

Аркадий Есман — участник соревнований:

— Соперники тоже профессионалы. Приехали с достаточно хороших тренировочных условий. Недооценивать нельзя соперников. Участникам соревнований желаю хорошего снега, гладкой лыжни, закрыть без штрафов гонку.

Х зимняя Гимназиада посвящена 30-летию Независимости страны. Мероприятие по 8 видам спорта проходит в двух городах — Нур-Султане и Петропавловске. Соревнования по конькобежному и фигурному катанию уже прошли. Победу в первенство взяли Северо-Казахстанская область и город Алматы.

Тастанбек Есентаев — генеральный директор национального научно-практического центра физической культуры при министерстве РК:

— В рамках поручения Касым-Жомарта Токаева в своем послании народу Казахстана было сказано о направлении усилий именно подрастающему поколению и приобщит, к массовому спорту. В связи с этим мы проводим все спортивные мероприятия.

Побороться в скорости и выносливости на юбилейной X зимней Гимназиаде собрались больше тысячи спортсменов из 13 регионов страны. Соревнования по 5 видам спорта в нашем регионе продлятся до 12 марта. Всех победителей наградят памятными дипломами, медалями и кубками.

Жанель Бисенбаева