Для 1-5 классов изменился формат обучения

Постепенный возврат к привычному обучению. Так как в нашей области и в Казахстане, в целом, сейчас отмечается неплохая эпидобставка, в школах региона произойдут изменения.

Там, где меньше 300 учащихся, продолжат обучение в традиционном формате. Для 9- и 11-классников остальных школ тоже ничего не меняется. 70 процентов предметов в очном формате, остальные — в дистанционном. В классе не более 15 человек. Те, кто в 6, 7, 8 и 10 классах и дальше будут на онлайн-обучении. Изменения касаются только учеников с 1 по 5 классы. Со 2 марта они смогут учиться полным составом. Снимается ограничение до 15 человек в классе.



Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Индивидуально по заявлению родителей, в случае, если ребенок заболел, плохо себя чувствует, находится на карантине либо окружение этого ребёнка находится на карантине, ребёнок переходит на дистанционный формат. То есть понятия, как отмена занятий, уже нет. Это касается и погодных условий. Если на улице бураны или низкая температура, занятие переводится на дистанционный формат.

Айгерим Мукашева