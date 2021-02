Общественники провели мониторинг студенческих общежитий Kozybayev University

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Искали посторонних, проверяли условия проживания. Руководитель проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alańy» вместе с членами молодежных организаций города и представителями вуза провели мониторинг студенческих общежитий Kozybayev University.

Всего в нем 144 комнаты, в которых сейчас живут больше 200 человек. Студенты, которые устали от соседей, захотели позаниматься или провести спокойный вечер с хорошей книгой, могут прийти в читальный зал на первом этаже. Там же есть душевые комнаты, а еще прачечная.

Хватает его, и чтобы спокойно приготовить себе завтрак, обед или ужин. Кухни работают до 10 часов вечера. Здесь, как и в других подобных общих комнатах для быта студенты дежурят по очереди.

— Как вам условия? Как быт ваш устроен?

Альмира Канаева, студентка Kozybayev University:

-Да, комфортно. Душ, кухня все нормальное. Я учусь на факультете Foundation.

От интервью большинство студентов отказывались, но за камерой все в один голос повторяли, что в третьем общежитии им комфортно, а еще очень тепло даже в сильные морозы. Спасибо ремонту 2018-го. Здание тогда утеплили на совесть, да и внутри сделали все удобнее и красивее. Что-то, конечно, требует замены, например, кафель на некоторых лестничных пролетах. Он, как объяснили сотрудники общежития просто, иногда, не выдерживает и трескается под тяжелыми чемоданами студентов в дни их заселения. Но этот недочет будет несложно исправить.

А это уже общежитие №1 главного вуза региона. Условие здесь такие же комфортные, как в третьем, отличается оно в основном планировкой. В комнатах в соответствии с саннормами живут по два человека. Во всех общежитиях университета есть бесплатный wi-fi. Еще пару лет назад студенты сами устанавливали роутеры, и каждый месяц платили за интернет. Сейчас такой строки расходов у них нет.

Ирина Тухватулина, и.о. директора департамента воспитательной и социальной работы Kozybayev University:

— Мы это старались сделать для того, чтобы обеспечить тех студентов, у которых есть дистанционный формат обучения, либо смешанный формат обучения. Чтобы они могли комфортно заниматься, не выходя из собственной комнаты, опять-таки не нарушая санитарный режим.



Как он соблюдается, члены мониторинговой группы тоже проверили. И убедились, что к профилактике распространения коронавируса в общежитиях подходят серьезно.

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alańy»:

— Мы обратили внимание, что на каждом этаже установлены коврики. Это говорит о том, что в данных общежития соблюдаются меры предосторожности. Установлены санитайзеры, которые автоматически обрабатывают руки.



Ни для кого не секрет, что студенты всеми правдами и неправдами, периодически, стараются тайком проводить своих друзей и знакомых, хотя правилами это запрещено. Члены мониторинговой группы во время посещения нескольких общежитий вуза посторонних там не нашли.

Дарья Пышмынцева