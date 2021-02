Североказахстанские врачи продвинулись в современных методах лечения миомы матки

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

24 операции в прошлом году, еще 15 — в 2021-м. В областном центре продолжают делать операцию, которая помогает североказахстанкам избавиться от миомы матки. До этого за такой медицинской помощью им нужно было ехать в главный город страны. Все изменилось в августе 2020 года.

Для второго дня после воздействия на узлы в матке температура и болевые ощущения — нормальная реакция организма, объяснил Сергей Руцкий. Татьяну Петрову радиолог многопрофильной областной больницы прооперировал 25 февраля. До недавнего времени она 10 лет спокойно жила с доброкачественной опухолью, пока та не стала слишком большой. У женщины появилась одышка, слабость, из-за частых кровотечений обострилась анемия. Врач гинеколог направила Татьяну на операцию.

Татьяна Петрова, жительница г.Петропавловска:



— Переживаний не было поскольку она не очень травматичная эта операция. Я была в сознании, общалась с врачами. Мне показалось, что операция длилась минут 40.



После нее, а точнее небольшого прокола, на руке Татьяны остался небольшой след, легкая припухлость и, в общем-то, все. Отсутствие разрезов — безусловный плюс эмболизации маточных артерий.

Сергей Руцкий, интервенционный радиолог многопрофильной областной больницы:



— Почему объясню сразу через руку, т.е. для пациента это удобнее. Через два часа пациент может вставать, обслуживать себя, кушать, пить, т.е. двигаться уже самостоятельно может.



Долгой и сложной реабилитации после такой операции не будет. Но повторное хирургическое вмешательство, чтобы закрыть вопрос с узлами в матке Татьяне, все же, понадобится. Эмболизация артерий главного органа, отвечающего за женское здоровье, в случае с такими пациентками — мера временная, но необходимая.

Сергей Руцкий, интервенционный радиолог многопрофильной областной больницы:



— Мы органосохраняющую делаем операцию. Чтобы сохранить репродуктивную функцию самого организма женщины и планово, кто собирается беременность. Сам узел мы не убираем, мы не даем ему дальше расти и развиваться. Буквально, на днях была молодая пациентка, которая целенаправленно планировала беременность. Пациентке 36 лет.



Миома матки заболевание распространенное. Страдают от него в основном девушки и женщины от 26 до 56 лет. С августа 2020-го Сергей Руцкий вместе с коллегами провел 24 плановых эмболизаций, пациенток после них наблюдают до полугода. Операции без разрезов и наркоза делали на ангиографе в кардиоцентре. В январе умный аппарат появился и в многопрофильной областной больнице. Почти за полтора месяца с его помощью женское здоровье помогли вернуть 15-ти североказахстанкам.

Дарья Пышмынцева