С 28 февраля в СКО ослабят карантинные меры

Торговые центры и крытые рынки будут работать в воскресенье, а театры откроют свои двери для зрителей. 28 февраля в СК вступает в силу изменения в постановление главного санврача области.

38 случаев коронавируса за сутки. Вот уже который день санврачи наблюдают стабилизацию эпидситуации в регионе. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 18%.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Снизилось количество госпитализаций в инфекционные стационары. Сейчас стационарное лечение получают 244 человека в инфекционных стационарах. Загруженность коечного фонда составляет 20%.



Потому в регионе с 28 февраля ослабят карантинные меры. Торговые центры и дома, крытые рынки станут работать уже в это воскресенье. 7 дней в неделю будут открыты двери бассейнов, бань и саун, а ещё организаций внешкольного дополнительного образования, курсов для детей и взрослых.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек, за исключением жұма намаза. Проведение жұма намаза разрешить только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости.



Посетить североказахстанцы смогут и храмы Мельпомены. За билетами лучше поторопиться. На спектаклях зал может быть заполнен максимум на 30%. Разрешается деятельность объектов культуры для репетиций с участием не более 50 человек. В точках общепита смогут одновременно находиться больше людей. Половину от проектной мощности, но не более 50 мест.

Коллективные и развлекательные мероприятия всё ещё под запретом. Междугородние и межобластные регулярные автобусные рейсы могут курсировать без ограничения по расстоянию. Что касается сотрудников, не менее половины должны работать удаленно, если штат превышает 15 человек.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— С 1 марта планируется переход школьников на комбинированный режим работы. То есть сейчас ученики учатся с 1 по 5 классы по 15 детей, а также выпускные классы. С 1 марта планируем при улучшении эпидситуации перевести на комбинированный режим работы.



Вернуться к жизни без ограничений поможет вакцина. На этой неделе ожидают партию российского «Спутник V», который произвели в Караганде. В наш регион прибудет 2800 доз, сразу два компонента вакцины.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Будем вакцинировать всех желающих. Потому что поступают обращения от населения. Довольно много желающих провакцинироваться. Поэтому принято решение вакцинировать всех желающих.



По данным на 26 февраля, оба компонента первой партии вакцины получили 900 медиков. Осложнений ни у кого нет.

Айгерим Мукашева