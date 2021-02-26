Фк «Qyzyljar» разощёлся миром с украинским «Полесьем»

Спорт

21:00 26 Февраля 2021

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Петропавловский «Qyzyljar» сыграл вничью с украинским «Полесьем». Дружеская встреча между командами прошла 25 февраля в солнечной Турции.

Североказахстанцы отправили в ворота соперников 2 гола. Точнее, был забит 1 автогол и пенальти. 11- метровый удар успешно реализовал полузащитник Максим Драченко. «Орлы» продолжают тренировочные сборы и подготовку к сезону первенства страны. 3 марта наши ребята сыграют с таджикским футбольным клубом «Истиклол».

Абай Альжанов

Читайте также

Чемпионат — Кубок Северного Казахстана стартовал в Петропавловске
Кулагеровцы продолжают сражаться за выход в полуфинал
ХК «Кулагер» уверенно переиграл павлодарский «Иртыш»
Хоккеисты «Кулагера» потерпели поражение
В Петропавловске проходят соревнования по плаванию
В СК обсудили развитие казахской национальной борьбы и боевых искусств
ФК «Qyzyljar» потерпел поражение от команды «Ленинградец»
«Кулагеровцы» вновь доказали свое превосходство над «Иртышом»
Паралимпиец С.Харламов завоевал серебро на международных соревнованиях
«Кулагер» не смог отобрать очки у лидеров первенства
В Петропавловске открылся новый спортивный клуб «Кызылжар»
В Петропавловске прошёл товарищеский матч среди юных хоккеистов