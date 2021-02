Фк «Qyzyljar» разощёлся миром с украинским «Полесьем»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Петропавловский «Qyzyljar» сыграл вничью с украинским «Полесьем». Дружеская встреча между командами прошла 25 февраля в солнечной Турции.

Североказахстанцы отправили в ворота соперников 2 гола. Точнее, был забит 1 автогол и пенальти. 11- метровый удар успешно реализовал полузащитник Максим Драченко. «Орлы» продолжают тренировочные сборы и подготовку к сезону первенства страны. 3 марта наши ребята сыграют с таджикским футбольным клубом «Истиклол».

Абай Альжанов