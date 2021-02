28 февраля казахстанцы отметят 175-летие Жамбыла

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Великая личность, подарившая богатое духовное наследие. 28 февраля мы отметим 175-летие со дня рождения Жамбыла Жабаева.

Накануне юбилейной даты представители местной власти и общественности возложили цветы к бюсту великого акына. Говорили о значимой роли поэта в истории и литературе. В своих произведениях Жамбыл призывал народ к патриотизму и единству. Воспевал такие человеческие качества, как доброта, справедливость и порядочность. Он ушёл из жизни в 99 лет, оставив произведения, которые читают и изучают до сих пор. 175-летие Жамбыла — знаменательная дата, и не только для Казахстана. Но это не повод устраивать пышные тои и массовые мероприятия. Акцент в нашей области сделают на пропаганде творчества акына.

Жарасбай Сулейменов — директор ТОО «Қызылжар-Ақпарат»:

— Весь мир знает произведение Жамбыла Жабаева «Ленинградцы, дети мои». Это подняло дух нации и народа в сложное время. Вот она сила слова. Жамбыл Жабаев — великая личность, а его работы — наследие, которое повезло сохранить. Теперь надо популяризировать его труды. Особенно среди молодёжи.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Мы приняли областной план мероприятий. 70 мероприятий будем в течение года проводить, чтобы рассказывать о наследии Жамбыла Жабаева среди школьников, населения, подрастающего поколения. У нас в области один района назван в честь Жамбыла, 3 села, 44 улицы. На всех этих улицах мы постараемся провести ремонтные работы и благоустройство. По улице Жамбыла Жабаева на одном из многоэтажных зданий мы постараемся в этом году из керамической плитки создать панно мурал, как мы сделали на 175-летие великого Абая.



Айгерим Мукашева