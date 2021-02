В детском саду «Алтын бесік» установили экобоксы

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пластик в одну коробку, а бумагу — в другую. Экобоксы под особым контролем деток из дошкольного учреждения «Алтын бесік». Данил Роженко следит за чистотой не только в стенах детсада, но и на улицах города. В свои 5 лет, юный экозащитник понимает, что пластик губит природу.

Данил Роженко:

— Если будем выбрасывать мусор на улицу, то это несет вред природе. Можно не относить мусор на свалку, а сделать какие-нибудь подделки, игрушки, вещи.

Ребенок, учится тому, что видит у себя дома. Слова и дела родителей оказывают огромное влияние на воспитание детей. Гульбеке Бикенова к экологии относится с трепетом. Привить бережное отношение к окружающему миру пытается и своим детям. Признается, начать это следует с раннего возраста.

Гульбике Бикенова:

— Действительно, воспитать у ребенка экологическое образование — очень важно. Я мама двоих детей, оба учатся в садике. И я рада, что в «Алтын бесик» уделяют экологии особое внимание. Проводят различные акции, конкурсы. Боксы — это очень хорошая идея.

Эти экобоксы в детском саду установили специалисты ТОО «Радуга». Предприятие также занимается сбором и переработкой собранных отходов.

Азат Жумагул-менеджер по развитию и продвижению отечественного производства ТОО «Радуга»:

— Основной упор ставим на детях. Они, приходя домой учат своих родителей. Всегда проводим такие мероприятия.

К примеру, из детского сада «Алтын бесік», в среднем, за неделю собирают около 5 кубометров мусора. В целом, в городе установлено порядка 800 таких экобоксов. Более 200 установлены в образовательных учреждениях.

Жанель Бисенбаева