Проблемы автоперевозчиков СКО обсудили на диалоговой площадке «Qyzyljar- adaldyq alany»

Ещё до пандемии на автовокзале Петропавловска ежедневно были открыты 150 маршрутов. В день пассажиропоток насчитывал 1200 человек. Сейчас у автовокзала не лучшие времена. Последствия ограничительных мер дали о себе знать. Число рейсов сократилось в 5 раз, прибыль упала, клиентов, соответственно, тоже стало меньше. Сейчас предприятие терпит большие убытки. Долг превысил 10 миллионов тенге. Это заставило директора автовокзала выставить на его продажу. Стоимость оценивается в 400 миллионов тенге.

Александра Сысоева, директор ТОО «Петропавловский автовокзал»:

— Мы не вошли в группу риска после пандемии. Мы писали обращение, чтобы нам дали льготы по зарплате и освободили от уплаты налогов. Не знаю как дальше будет складываться ситуация. Конечно, наши перевозки нужны жителям. Не все могут позволить себе ездить на такси. Я считаю, спасать надо отрасль.



Отчасти компенсировать расходы автовокзалу помогут субсидии от государства. В этом году североказахстанким перевозчикам окажут помощь в виде 400 миллионов тенге. В прошлом, это число было вдвое меньше. Средства направили на поддержание 35 действующих маршрутов.

Канат Бейсенов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— Субсидии скажутся следующим образом: межобластные перевозки будут проходить через вокзал, тем самым повысится прибыль автовокзала. По нашим расчётам, при действующих 11 социально-значимых маршрутах в автовокзал будет перечислено 20 миллионов тг в течение года. Если мы запустим ещё дополнительно 24 маршрута, то наша сумма дополнительно увеличится на 24 миллиона.

Сейчас автовокзал в полной мере не в силах обеспечить курсирование по всем внутриобластным маршрутам. Из-за сложившейся ситуации в регионе стали процветать нелегальные перевозки. Услуги такси предоставляют чуть ли не на каждом углу. К примеру, на стоянке напротив автовокзала. Стоимость проезда у, так называемых, «бомбил» там на порядок выше, отмечают специалисты.

Руслан Асаубаев, руководитель филиала РОО «Первый антикоррупционный медиа центр» СКО:

— На сегодняшний день в индраивере стоимость проезда до Мамлютки составляет 1 тыс. тенге, это на одного человека, Булаево — 2200 тг, Смирново — 4500 тг., Явленки- 1500 тг, Сергеевки- 2500 тг. Значит спрос есть у людей. Почему они предпочитают этот вариант, если он дороже?

Ответ на этот и другие вопросы участники встречи узнают на следующем собрании. Туда общественники планируют пригласить представителей транспортной инспекции, местной полицейской службы и департамента госдоходов.

Абай Альжанов