Получено экспертное заключение по общежитию

Аким Петропавловска сообщил, что в субботу уже начнут заселять тех, чьи квартиры не были в эпицентре взрыва и сильно не пострадали. Что касается правой части дома, то жильцы 4-ого и 5-ого этажей, возможно, вернутся в начале следующей недели. На объекте работают 6 стройкомпаний. Сегодня заканчивают вставлять окна и завершают работы по теплоснабжению. Параллельно с этим проводят укрепление на 1 этаже. Второй тоже сильно пострадал, там, отметил Булат Жумабеков, предстоит полное восстановление. В момент взрыва в здании находились и те, кто не проживает в общежитии. Ни один из пострадавших не останется без внимания, подчеркнул градоначальник.



Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Сейчас 2 комиссии работают. Я думаю, день-два и они определят ту часть, которую невозможно за счёт бюджета восстановить. Там есть определённый порядок. В настоящее время порядка 70 заявок есть на выплату. Я думаю, в ближайшее время выплаты начнутся. Никаких нареканий к тому, чтобы в дальнейшем эксплуатировать объект, нет. Я хотел бы людей, которые здесь проживали, успокоить. Тревог для того, чтобы заселиться, не должно быть. Экспертное заключение есть.

Гульнара Калиева, пресс-секретарь управления здравоохранения СКО:

— На сегодняшний день в больнице 8 пострадавших. Из них 2 в реанимации. Парень в многопрофильной областной больнице в реанимации. Девушка также в реанимации в многопрофильной городской больнице под аппаратом ИВЛ. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое. Один молодой человек вчера был переведён в отделение из реанимации. Ребёнок идёт на поправку. Скорее всего, завтра будет опущен домой.

Айгерим Мукашева