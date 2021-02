Полицейские рассказали, как борются с распространением синтетических наркотиков

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Как понять, что ребенок посещает наркосайты, куда обращаться при появлении на стенах домов наркограффити, по каким признакам можно узнать закладчиков — это самые актуальные вопросы пользователей соцсетей. Ответы на них они получили на онлайн-брифинге. Здесь же полицейские рассказали и о тех, кого уже наказали.

Жандос Басыбаев — начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— К уголовной ответственности привлекли фигуранта СК. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Он занимался рекламой синтетических наркотиков в интернете. Из незаконного оборота изъято более 462 килограмма различных наркотических средств. Наиболее яркими примерами являются факты пресечения деятельности 6 интернет-магазинов, администраторы которых занимались бесконтактным распространением синтетических наркотиков.



С начала года североказахстанские наркоборцы выявили 36 правонарушений. Все эти направления оперативной работы вкупе с профилактикой предстоит выполнять и в этом году. Особое внимание полицейские попросили обратить на безопасность детей.

— Если на эти вещи не будете обращать внимания, то они могут привести к тяжелым, необратимым последствиям. Потому что синтетическая наркомания, сегодня, направлена — на молодежь.

В целом, в 2020-ом североказахстанские полицейские выявили 195 правонарушений, в том числе 49 фактов сбыта наркотических и психоактивных веществ.

Жанель Бисенбаева