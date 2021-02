Как работает центр «Парасат Жолы»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Формирование принципов добропорядочности, продвижение культурных и духовных ценностей среди молодёжи. Такова главная цель работы центров «Парасат Жолы», созданных по инициативе проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany».

Центр «Парасат Жолы» — это диалоговая площадка для встреч представителей разных сфер: образования, науки, религии, а также творческой интеллигенции. Каждую неделю спикеры собираются вместе и обсуждают варианты продвижения принципов честности и справедливости. Особый акцент в разговоре уделяется и борьбе с главным социальным злом. Из-за пандемии встречи проходят в прямом эфире популярных социальных сетей. Пока центр «Парасат Жолы» действует в областной библиотеке им. С.Муканова. В планах у организаторов проекта открыть такие «уголки» и в районах.

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany»:

— Привлекая людей, которые достигли успеха и имеющие опыт, мы хотим донести до молодёжи и общества идею добропорядочности. Нужно вместе сплотиться. Будем рады, если они войдут в нашу команду по борьбе с коррупцией.

Абай Альжанов