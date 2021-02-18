Хоккеисты «Кулагера» потерпели поражение

Первый тайм прошел напряженно. Кокшетауская команда первой забила шайбу в наши ворота. Несмотря на пропущенный гол, кулагеровцы не сдались.

В следующем игровом отрезке им удалось сравнять счет. Такая равная игра с забитыми голами шла до конца второй двадцатиминутки.

В заключительном периоде гости вырвали победу. Итоговый счет составил 2:4, в пользу гостей.

Сейчас «Кулагер» занимает 7-ую строчку турнирной таблицы, а кокшетауский «Арлан» — на 6-ой. Напомним, следующая игра пройдет сегодня против клуба «Ястреб».

Вячеслав Крашенинин — нападающий ХК «Кулагер»:

— Были моменты, где-то удалялись. Это привело к пропущенным голам. Завтра постараемся сыграть без удалений и взять реванш. Не было концентрации. Как говорит тренер, с большинством есть у нас проблемы. Завтра на раскатке попробуем придумать что-нибудь новое.

Алишер Ашимов