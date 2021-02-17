В Петропавловске прошло заседание фракции ведущей партии страны

«Путь перемен: Достойную жизнь каждому!». На заседании обсудили планы по реализации основных приоритетов и задач «Nur Otana». В разговоре приняли участие председатель областного филиала партии Кумар Аксакалов, а также депутатский корпус.

Во время предвыборной гонки народным избранникам поступило более 2000 предложений и наказов от североказахстанцев. Заместитель председателя филиала «Nur Otana» отмечает, что все обращения граждан взяли на контроль.

На ближайшую пятилетку партийцы определили 7 ключевых ориентиров, касающихся улучшения качества жизни населения. В рамках дорожной карты, в частности, определен бюджет в 910 миллиардов тенге.

Средства будут распределять по всем сферам. В свою очередь, Кумар Аксакалов подчеркнул, что все намеченные цели и обещания должны исполняться должным образом.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Депутаты всех уровней должны внимательно следить за предстоящими работами. Кроме того, необходимо усилить общественный контроль. Соответствующие полномочия у депутатов есть, также нужно взаимодействовать с государственными органами. За 5 лет все обещания, которые мы дали, должны воплотиться в жизнь. Главное, чтобы контрольные работы были на хорошем уровне.

Подробный репортаж об этой встрече смотрите в нашем дневном выпуске новостей 18 ферваля.

Абай Альжанов