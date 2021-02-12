625 литров спирта изъяли у сельчанина из Айыртауского района

Как поясняют полицейские, алкоголь, найденный в гараже жителя Саумалколя, был предназначен для реализации. 125 пятилитровых бутылей со спиртосодержащим веществом нигде не работающий 41 сельчанин планировал продавать, что называется «из-под полы «.

Незаконный алкоголь стражи порядка изъяли и направили на экспертизу. В отношении горе-бизнесмена блюстители закона собрали административный материал и передали его в суд.

Данный факт был зарегистрирован в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Быт», которое проводилось в области с 9 по 12 февраля. Всего же за время таких рейдов в северном регионе было выявлено 14 аналогичных правонарушений.

Дарья Пышмынцева