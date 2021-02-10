В РК завершился срок переноса серверов с доменными именами «.KZ» и «.ҚАЗ»

Перенос веб-ресурсов на территорию республики никак не отразится на работе популярных у соотечественников иностранных сайтов с иностранными доменами. Всего в Казахстане их, к слову, насчитывается порядка 175 тысяч. Из них функционируют около 100 тысяч.

По словам вице-министра ведомства Асхата Оразбека, с октября прошлого года на домен «.KZ» и «.ҚАЗ» перешли 27 тысяч сайтов. Ожидается, что в скором список пополнится ещё до 21 тысячи.

Что касается безопасности отечественных хостингов, то государство гарантируют их защиту. Для это в стране создали 12 специальных центров, а также портал webtotem.

Введение нормы обусловлено необходимостью размещения аппаратно-программных комплексов на территорию страны для полноценной загрузки отечественных дата-центров, которые имеют значительные неиспользуемые ресурсы.

Отмечу, один из таких центров обработки данных строится в Петропавловске.

Асхат Оразбек, вице-министр министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

— После переноса всех доменных имен мы планируем проработать с операторами связи возможность дешевого или не тарифицированного доступа к Казнету. Мы нацелены на то, чтобы мировые контент-провайдеры, которые готовы к нам прийти, с нами сотрудничали на равных правах.

Абай Альжанов