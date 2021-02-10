В РК завершился срок переноса серверов с доменными именами «.KZ» и «.ҚАЗ»

Новости МТРК

19:16 10 Февраля 2021

Перенос веб-ресурсов на территорию республики никак не отразится на работе популярных у соотечественников иностранных сайтов с иностранными доменами. Всего в Казахстане их, к слову, насчитывается порядка 175 тысяч. Из них функционируют около 100 тысяч.

По словам вице-министра ведомства Асхата Оразбека, с октября прошлого года на домен «.KZ» и «.ҚАЗ» перешли 27 тысяч сайтов. Ожидается, что в скором список пополнится ещё до 21 тысячи.

Что касается безопасности отечественных хостингов, то государство гарантируют их защиту. Для это в стране создали 12 специальных центров, а также портал webtotem.

Введение нормы обусловлено необходимостью размещения аппаратно-программных комплексов на территорию страны для полноценной загрузки отечественных дата-центров, которые имеют значительные неиспользуемые ресурсы.

Отмечу, один из таких центров обработки данных строится в Петропавловске.

Асхат Оразбек, вице-министр министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК: 

— После переноса всех доменных имен мы планируем проработать с операторами связи возможность дешевого или не тарифицированного доступа к Казнету. Мы нацелены на то, чтобы мировые контент-провайдеры, которые готовы к нам прийти, с нами сотрудничали на равных правах.

 

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Антикоррупционщики подвели итоги работы на онлайн совещании
27 января — день снятия блокады Ленинграда помнят очевидцы
С начала февраля природоохранная служба приступила к аэрации
В Петропавловске определили потенциальных депутатов областного маслихата
15 января в Нур-Султане состоялась первая сессия Парламента РК 7-го созыва
К.Токаев принял решение об ужесточении наказаний за коррупционные преступления
Правительство РК во главе с Премьер-министром А.Маминым ушло в отставку
12 февраля в 11 часов состоится отчетная встреча акима СКО в онлайн-формате
В «Отбасы банке» рассказали об использовании пенсионных накоплений на жилье
В Петропавловске состоялась первая сессия 7 созыва депутатов областного маслихата
Нацбанк Казахстана продлил сроки приема и замены банкнот старого образца
1 февраля в СКО отключают аналоговое эфирное телевещание